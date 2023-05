Unbekannte zerkratzen zwei Autos in der Weißenhorner Innenstadt

Auf insgesamt 4000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der an zwei Autos in Weißenhorn entstanden ist. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich zu melden.

In der Nacht auf Samstag oder in den frühen Morgenstunden sind in der Weißenhorner Stadtmitte zwei Autos beschädigt worden. Diese waren dem Polizeibericht zufolge hintereinander in der Straße Wettbach geparkt. Bislang unbekannte Personen zerkratzten beide Wagen jeweils auf der linken Seite des Fahrzeugdachs. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4000 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Weißenhorn, Telefon 07309/9655-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)