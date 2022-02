Unbekannter baut Scheinwerfer aus geparktem Auto in Weißenhorn aus

Einer unbekannten Person gelingt es offenbar, die Motorhaube eines geparkten Autos in Weißenhorn zu öffnen und einen Frontscheinwerfer zu entwenden.

Einen kuriosen Diebstahl meldet die Polizei Weißenhorn. Demnach hat ein Unbekannter einen Frontscheinwerfer aus einem geparkten Auto ausgebaut und entwendet. Der schwarze VW Beetle stand nach Angaben der Polizei am Mittwoch zwischen 5 und 15 Uhr in der Günzburger Straße. In diesem Zeitraum gelang es dem Täter offensichtlich, die Motorhaube des Wagens zu öffnen, um so den Scheinwerfer ausbauen zu können. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. Diese ist unter der Telefonnummer 07309/96550 erreichbar. (AZ)