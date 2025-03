Unbekannter beschädigt Peugot: Sachschaden 1000 Euro

In Weißenhorn wurde ein schwarzer Peugot am Montagabend oder in der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigt. Das Fahrzeug war laut Polizeibericht in der Konrad-Huber-Straße geparkt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, 07309 9655-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)

