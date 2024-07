Unbekannter fährt Auto in Weißenhorn an und flüchtet

Ein weißer Skoda ist am Samstag zwischen 14 und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Reichenbacher Straße in Weißenhorn angefahren und beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher anschließend, ohne den Vorfall zu melden. Die Behörde schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 2000 Euro.

Nach Unfallflucht sucht Polizei in Weißenhorn Zeuginnen und Zeugen

Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)