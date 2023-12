Unbekannter fährt Auto in Weißenhorn an und flüchtet

Ein Auto wurde am Samstag in Weißenhorn angefahren und beschädigt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein grauer Toyota ist am vergangenen Samstag zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn angefahren und dabei beschädigt worden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Sachschaden an dem Auto in Weißenhorn beträgt 2000 Euro

An dem beschädigten Toyota entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zeuginnen und Zeugen bittet die Polizeiinspektion Weißenhorn sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)