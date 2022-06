Unbekannter scheitert an Tresor in Mittelschule

Ein Unbekannter bricht in die Mittelschule Weißenhorn ein und versucht, einen Tresor zu knacken. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Mittelschule in Weißenhorn versucht, einen Tresor zu knacken. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Einbrecher in der Nacht auf Dienstag eine Fensterscheibe der Mittelschule ein.

Einbrecher stiehlt Geld aus der Kasse der Mittelschule

Im Gebäudeinnern versuchte der Einbrecher in einem Raum, den dort stehenden Tresor aufzuflexen. Dies misslang jedoch. Bevor der Unbekannte das Schulhaus wieder verließ, entwendete er aus einer Kasse eine geringe Menge Bargeld. Der Einbrecher verursachte einen Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0731/8013-0. (AZ)