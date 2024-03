Unbekannter schiebt Rollladen nach oben, um in eine Wohnung zu schauen

Ein Mann hat sich unberechtigterweise auf einem Grundstück in Weißenhorn aufgehalten und sich verdächtigt verhalten. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Hat ein Einbrecher versucht, ein Wohnhaus in Weißenhorn auszuspähen? Der Verdacht liegt nahe, nachdem sich am Sonntagabend eine Person unberechtigterweise auf einem Grundstück an der Roggenburger Straße aufgehalten hat. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und bittet um Hinweise.

Wer hat etwas an der Roggenburger Straße in Weißenhorn beobachtet?

Dem Polizeibericht zufolge wurde ein bislang unbekannter Täter am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf dem besagten Grundstück gesehen. An einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses schob dieser sogar den Rollladen ein Stück nach oben und schaute ins Wohnungsinnere. Anschließend entfernte sich der Mann. Zeuginnen und Zeugen, die in der Roggenburger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. Diese hat die Telefonnummer 07309/9655-0. (AZ)