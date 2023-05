Unbekannter schießt auf Katze: Peta bezahlt ebenso Belohnung

Ein Unbekannter hat in Weißenhorn auf eine Katze geschossen und diese schwer verletzt. Die Besitzer und die Organisation Peta belohnen Tipps nun finanziell.

Nachdem ein Unbekannter in Weißenhorn mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen hat, meldet sich jetzt auch die Tierschutz-Organisation Peta zu Wort. Die Besitzer der Katze haben bei der Polizei Anzeige erstattet. Demnach muss der Unbekannte am vergangenen Donnerstag, 11. Mai, gegen 16 Uhr im Bereich der Röslestraße und der Gabelsberger Straße in Weißenhorn geschossen haben. Das Tier wurde schwer verletzt und musste anschließend in einer Tierklinik behandelt werden. Die Halter bezahlen eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters oder der Täterin führen.

Auch Peta setzt eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, "die zur rechtskräftigen Verurteilung der verantwortlichen Person oder Personen führen". Das teilt die Tierschutz-Organisation in einer Pressemeldung mit. „Es ist erschreckend, wie häufig solche Angriffe auf Katzen verübt werden“, wird Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta, zitiert. "Wir verzeichnen fast täglich Fälle, bei denen Vierbeiner misshandelt oder wie in diesem Fall durch Schusswaffen verletzt werden." Tierquälerei sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und könne mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Die Polizei Weißenhorn ermittelt und bittet unter Telefon 07309/96550 um Hinweise. (AZ)