Unbekannter schießt in Weißenhorn mit Luftgewehr auf Katze

Schwere Verletzungen hat eine unbekannte Person einem Haustier in Weißenhorn zugefügt. Die Polizei ermittelt wegen einer Straftat und bittet um Hinweise.

Ein Tierhalter aus Weißenhorn hat am Donnerstag bei der örtlichen Polizeidienststelle Anzeige erstattet, weil seine Katze schwer verletzt wurde. Der Mann berichtete, dass das Haustier an dem Tag gegen 16 Uhr einen Schuss aus einem Luftgewehr abbekommen habe. Als Tatörtlichkeit kommt nach Angaben der Polizei der Bereich der Röslestraße und der Gabelsberger Straße in Betracht.

In einer Tierklinik musste die Katze behandelt werden

Die Katze musste zur Behandlung in eine Tierklinik gebracht werden. Die Polizei Weißenhorn ermittelt daher wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise auf den Vorfall oder auf die unbekannte Person, die auf das Tier geschossen hat. Mögliche Zeuginnen und Zeugen oder andere Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sollten sich unter der Telefonnummer 07309/96550 melden. (AZ)