Unbekannter will Fahrrad und E-Scooter am Bahnhof in Weißenhorn stehlen

Eine unbekannte Person hat in Weißenhorn offensichtlich versucht, mit einem Pflasterstein zwei Schlösser zu knacken. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei Weißenhorn ermittelt nach einem Vorfall am Rosenmontag wegen versuchten schweren Diebstahls und ruft mögliche Zeuginnen und Zeugen dazu auf, sich bei der Dienststelle zu melden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein bislang unbekannter Täter am Montagabend in der Zeit zwischen 17.30 und 23 Uhr am Weißenhorner Bahnhof ein Mountainbike und einen E-Scooter zu stehlen. Beide Fortbewegungsmittel war mit Zahlenschlössern jeweils doppelt gesichert.

Versuchter Diebstahl in Weißenhorn: Der Täter kann die Schlösser nicht aufzuschlagen

Der Täter versuchte offensichtlich, die Schlösser mit einem Pflasterstein aufzuschlagen, was jedoch misslang. Die Schlösser sowie das Mountainbike und der E-Scooter wurden beschädigt, der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 500 Euro. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizei anzurufen. (AZ)