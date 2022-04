Unfall: 18-Jähriger will in Weißenhorn Linksabbiegerin überholen

Trotz durchgezogener Linie versucht ein Fahranfänger, eine Autofahrerin zu überholen. Stattdessen kommt es zum Zusammenstoß.

Ein 18-jähriger Autofahrer hat in Weißenhorn einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht fuhr er am Montag gegen 16.15 Uhr von Weißenhorn in Richtung Witzighausen. Auf Höhe der Einfahrt zum Tierheim wollte er eine 57-jährige Autofahrerin überholen, die nach links abbiegen wollte. Sie hatte angehalten, um dem Gegenverkehr Vorrang zu gewähren. Trotz durchgezogener Linie überholte der 18-Jährige. Im selben Moment fuhr die 57-Jährige los. Es kam zum Zusammenstoß und einem Sachschaden von 11.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)