Unfall in Weißenhorn: Autofahrer kommt auf die Gegenfahrbahn ab

Ein Mann stieß mit dem entgegenkommenden Verkehr zusammen, weil er aus bislang nicht bekannten Gründen von seiner Fahrbahn abkam.

Ein Autofahrer hat in Weißenhorn einen Verkehrsunfall verursacht. Am Dienstagnachmittag kam ein Autofahrer in der Kaiser-Karl-Straße auf die Gegenfahrbahn ab und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an; noch ist nicht abschließend geklärt, warum der Unfallverursacher auf die Gegenfahrbahn gekommen ist. Laut Polizeibericht wurde der Mann zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden, den die Polizei auf mehr als 7000 Euro schätzt. (AZ)