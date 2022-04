Unfallflucht: Seniorin bestreitet Parkrempler und fährt davon

Eine Seniorin fährt ein anderes Auto an, bestreitet dies aber danach. Nun erwartet sie eine Anzeige.

Eine 83-jährige Autofahrerin hat am Freitagmittag einen Unfall auf einem Parkplatz an der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn verursacht. Sie stieß beim Einparken gegen ein bereits abgestelltes Auto. Da sich der Beifahrer in diesem Wagen befand und den Parkrempler mitbekommen hatte, sprach er die Frau darauf an. Sie bestritt den Unfall laut Polizeibericht und fuhr weg. Da das Kennzeichen ihres Autos bekannt war, konnte es überprüft werden. Es stellte sich heraus, dass ein frischer Unfallschaden zu verzeichnen war. Die Schäden, die durch den Unfall entstanden sind, belaufen sich auf etwa 5000 Euro. Die uneinsichtige Unfallverursacherin erwartet nun eine Anzeige (AZ)