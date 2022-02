Unfallverursacher will durch einen Sprung in die Roth flüchten

Der betrunkene Mann sitzt bereits im Rettungswagen Richtung Krankenhaus, als er doch noch beschließt, zu fliehen. Dabei schlägt er einen Sanitäter nieder.

Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr ist ein 60-Jähriger auf der Strecke von Weißenhorn Richtung Oberhausen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Auto überschlagen. Aus dem verunfallten Fahrzeug konnte er sich selbst befreien, er wurde nur leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten die Ursache schnell herausfinden: der Fahrer hatte nach einem ersten Atemalkoholtest zufolge knapp 1,4 Promille Alkohol im Blut. Der Führerschein des 60-Jährigen wurde sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet. Dazu wurde der 60-Jährige aufgrund seiner Verletzungen zunächst mit dem Rettungsdienst in die Stiftungsklinik Weißenhorn gebracht.

Polizei greift den patschnassen Mann am Bahnhof auf

Auf dem Weg dorthin wurde der Mann jedoch aggressiv, öffnete die Tür des Rettungswagens und versuchte zu flüchten. Hierbei versuchte ein 25-jähriger Rettungssanitäter ihn aufzuhalten. Der 60-Jährige schlug nach dem Rettungssanitäter, sodass dieser stürzte und sich schwer verletzte. Dem 60-Jährigen gelang zunächst die Flucht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Beschuldigte jedoch durch Beamte der Polizei Weißenhorn festgenommen werden. Der Mann war durch die Roth geflüchtet, die hinter dem Krankenhaus vorbei fließt. Die Polizei konnte ihn dann patschnass am Bahnhof Weißenhorn aufgreifen, nachdem eine groß angelegte Suchaktion gestartet worden war.

Die angeordnete Blutentnahme wurde im Anschluss durchgeführt. Hierbei beleidigte der 60-Jährige die eingesetzten Beamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Tätlichem Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.