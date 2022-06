Vandalismus auf dem Fahrrad-Parkplatz in Weißenhorn

Zerstochene Reifen, geklaute Sättel: Fahrradbesitzer, die ihre Räder am Bahnhof in Weißenhorn abgestellt hatten, erlebten eine böse Überraschung.

Mehrere Fahrräder sind diese Woche am Bahnhof Weißenhorn mutwillig beschädigt worden. Ein Schüler war auf den Fall aufmerksam geworden. Er hatte am Dienstag gegen 16 Uhr sein Mountainbike unbeschädigt am Bahnhof abgestellt. Als er gegen 19 Uhr wieder zu seinem Fahrrad kam, stellte er fest, dass ein Reifen plattgestochen worden war, so die Polizei. Bei der Aufnahme der Sachbeschädigung stellten die Beamten der Polizei Weißenhorn fest, dass bei weiteren Reifen anderer Fahrräder ebenfalls die Luft entwichen war und auch zwei Fahrradsättel gestohlen worden waren.

Die Polizei Weißenhorn bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ)