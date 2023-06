Weißenhorn

vor 17 Min.

Vandalismus in Weißenhorn: Polizei sucht Zeugen

Eine oder mehrere unbekannte Personen richten nach einem Einbruch in ein leer stehendes Haus in Weißenhorn einen Schaden im vierstelligen Bereich an.

Eine oder mehrere unbekannte Personen sind in den vergangenen Tagen in das leer stehende Gebäude der ehemaligen Rössle-Brauerei an der Reichenbacher Straße eingebrochen. In und an dem Gebäude wurden mehrere Fensterscheiben eingeworfen, zudem wurden mehrere Lampen beschädigt. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22. Juni, und Montag, 26. Juni. Dabei entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Fall von Vandalismus oder den bislang unbekannten Tätern machen können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. Diese ist erreichbar unter der Telefonnummer 07309/9655-0. (AZ)

