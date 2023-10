Verkehrsunfall am Oberen Tor: Radfahrerin verletzt sich schwer

Eine Radfahrerin und ein Autofahrer kollidieren beim Kreisverkehr am Weißenhorner Hauptplatz. Laut Polizei befindet sich die Radfahrerin im Krankenhaus.

Eine Radfahrerin ist am Mittwoch in Weißenhorn verletzt worden. Sie überquerte in unmittelbarer Nähe zum Kreisverkehr am Oberen Tor die Straße des Hauptplatzes. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst, dessen Fahrer in diesem Moment aus dem Kreisverkehr kam und auf den Hauptplatz einbog.

Die Weißenhorner Polizei meldet, dass die Radfahrerin bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Sie kam zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Zudem entstand nach erster Einschätzung der Beamten ein Schaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro. (AZ)