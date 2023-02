Verpflegung, Eintritt, Parken: Die wichtigsten Infos zum Faschingsumzug

66 Gruppen beteiligen sich am Faschingsdienstag am großen Umzug durch Weißenhorn. Bei der Verpflegung haben die Veranstalter ein neues Konzept.

Zicke-zacke, zicke-zacke – hoi, hoi, hoi! Dieser Ruf wird am Faschingsdienstag, 21. Februar, wieder lautstark in Weißenhorn erklingen. Zum ersten Mal seit 2020 findet zum Höhepunkt der närrischen Zeit wieder der große Faschingsumzug statt. Bejubelt von den Zuschauerinnen und Zuschauern am Straßenrand werden von 10 Uhr an Brauchtumsgruppen, Hexen, Musikkapellen und viele weitere bunt und fantasievoll kostümierte Menschen durch die Innenstadt ziehen. 66 Gruppen haben sich nach Angaben von Christian Simmnacher, der als Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht (IWF) für die Straßenfasnacht zuständig ist, für das Spektakel angemeldet. Er weist außerdem auf eine Neuerung beim ersten Umzug nach der Corona-Pause hin.

84 Bilder Die schönsten Bilder vom Rathaussturm in Weißenhorn Foto: Alexander Kaya

Unverändert ist die Route, welche die bunte Parade durch die Weißenhorner Innenstadt nimmt. Es geht die Memminger Straße hinauf, über Schulstraße und Reichenbacher Straße zum Hauptplatz und von dort über Kaiser-Karl-Straße, Nikolaus-Thoman-Straße und Günzburger Straße hinein in die Altstadt, wo der Zug die Hauptstraße passiert und schließlich am Kirchplatz endet. Wer Hunger und Durst hat, kann beim anschließenden Narrentreiben aus einem vielfältigen Angebot auswählen. "Wir haben das Konzept bei den Essensständen geändert", berichtet Simmnacher.

Die IWF hofft auf mindestens 6000 zahlende Besucher beim Umzug in Weißenhorn

In Summe seien es 18 Verpflegungsstationen – "mehr als beim Streetfood-Markt", betont Simmnacher. Neben Klassikern wie Grillwürsten gebe es unter anderem italienische Gerichte, ungarische Lángos, Burger, zwei Cocktailbars, einen Süßwarenstand für Kinder und einen Kaffeestand. Feuerwehr und Rot-Kreuz-Bereitschaft sind auch wieder an der Bewirtung beteiligt. "Wir sollten die Menschenmassen, die kommen werden, verköstigt kriegen", sagt das IWF-Vorstandmitglied.

Die Veranstalter hoffen, wieder so viele Menschen an die Umzugsstrecke locken zu können wie vor der Pandemie. "Wir wären glücklich, wenn wir um die 6000 Bändel verkaufen", sagt Simmnacher. Die Zahl der zahlenden Besucherinnen und Besucher multipliziert mit 1,5 ergibt seiner Erfahrung nach einen realistischen Wert bei der Angabe der Zuschauerzahl. Ihm ist bewusst: Es lässt sich nicht einrichten, dass alle das Eintrittsgeld bezahlen. "Wir appellieren dazu, einen Bändel zu kaufen, um die Kosten der Veranstaltung decken zu können", fügt der Fasnachter hinzu.

91 Bilder Kinderfaschings-Umzug in Weißenhorn: Die schönsten Bilder Foto: Alexander Kaya

Faschingsumzug 2023 in Weißenhorn: Diese Straßen sind gesperrt

Wegen des Faschingsumzugs sind am Dienstag wieder einige Straßen in Weißenhorn gesperrt. Darauf weist das Landratsamt Neu-Ulm hin. Die ersten Närrinnen und Narren stellen sich gegen 8.15 Uhr auf, betroffen sind der Hauptplatz, der Kirchplatz, die Hauptstraße, die Memminger Straße und die lllerberger Straße bis zum Gelände von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Bauhof. Für den Umzug werden dann auch die anderen Straßen entlang der Strecke gesperrt. Das anschließende Narrentreiben findet im Bereich lllerberger Straße, Hauptplatz, Memminger Straße, Hauptstraße und Kirchplatz statt, diese Straßen sind bis 19 Uhr blockiert.

Lesen Sie dazu auch

Der Verkehr in Richtung Pfaffenhofen wird über die Südtangente, Herzog-Georg-Straße, Ulmer Straße und Günzburger Straße umgeleitet, die Umleitung in Richtung Buch oder Roggenburg führt ebenfalls über Herzog-Georg-Straße und Südtangente. Wer in Richtung Biberachzell möchte, kann über Günzburger Straße, Spitalweg, Oberhauser Straße und Reichenbacher Straße ausweichen. Auch die Umleitung von und in Richtung Oberhausen führt über den Kreisverkehr an der Stiftungsklinik und den Spitalweg.