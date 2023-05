Versuchter Einbruch in Weißenhorn: Polizei bittet um Hinweise

Die Weißenhorner Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, weil eine unbekannte Person in einem Mehrfamilienhaus in eine Wohnung eindringen wollte.

In der Zeit von Pfingstsonntag, 28. Mai, 22 Uhr, bis Pfingstmontag, 29. Mai, 8.30 Uhr, hat eine bislang unbekannter Person versucht, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Weißenhorn einzubrechen. Die Polizei vermutet, dass die Person das Haus unter der Adresse Gräfin-Euphemia-Straße 15 durch einen nicht verschlossenen Seiteneingang betrat und mit einem Schraubendreher die Wohnungstüre aufbrechen wollte. Laut Polizeibericht wurden dabei das Schloss und die Türe beschädigt, es gelang jedoch nicht, in die Wohnung einzudringen. Die Polizei Weißenhorn ermittelt daher wegen des Verdachts eines versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls und bittet Personen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07309/965500 zu melden. (AZ)