Videoaufzeichnung überführt Handydieb in Weißenhorn

Ein Kunde stiehlt in einem Schnellimbiss in Weißenhorn das Mobiltelefon einer Angestellten. Die Eigentümerin kann das Handy orten und ruft die Polizei.

Die Weißenhorner Polizei hat Strafanzeige gegen einen 40 Jahre alten Mann erstattet, der ein Handy in Weißenhorn gestohlen hat. Am Mittwochnachmittag hatte eine Angestellte eines Schnellimbisses ihr Mobiltelefon auf der Theke liegen, während sie über die Theke hinweg die Kundschaft bediente. Gegen 12.20 Uhr fiel ihr auf, dass das Handy fehlte. Wie die Polizei mitteilt, wurde nach Sichtung der Videoaufzeichnung klar, dass ein wartender Kunde das Mobiltelefon der Angestellten an sich genommen und es in seine Jackentasche gesteckt hatte. Der Mann hatte die Speisen an sich genommen und anschließend das Lokal verlassen.

Als die Polizei ihn besuchte, gestand der Mann den Diebstahl

Durch eine Handyortung konnte die Geschädigte ihr Gerät sehr genau orten, sie verständigte daraufhin die Polizei. Die weiteren Ermittlungen führten zu einer Wohnanschrift in Weißenhorn, an der der besagte Mann angetroffen werden konnte. Er gestand den Diebstahl und übergab das Handy der Frau. (AZ)