Weißenhorn/Vöhringen

vor 51 Min.

Drastik geht: "Ein Verlust für Weißenhorn, ein Gewinn für Vöhringen"

Plus Weißenhorner bedauern den Wechsel des Kulturbeauftragten Volker Drastik in die Nachbarstadt. Er selbst sagt, er habe sich schon um eine Nachfolge bemüht.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Sogar bis ans andere Ende der Welt hat sich die Nachricht bereits herumgesprochen. Volker Drastik wird das Weißenhorner Rathaus verlassen und in Vöhringen die Nachfolge von Annette Netter als Kulturamtsleiter antreten. Diese Neuigkeit habe ihn schwer geknickt, sagt Thomas Schulz am Telefon. Der musikbegeisterte SPD-Stadtrat macht derzeit Urlaub in Australien. Er bedauert es sehr, dass sich Drastik als engagierter Mitarbeiter der Stadtverwaltung aus der Fuggerstadt verabschieden wird. Seine Einschätzung, dass dadurch eine große Lücke entsteht, die nur schwer zu füllen sein wird, teilen auch einige andere Personen.

Drastik selbst äußert sich am Tag, nachdem unsere Redaktion von dem anstehenden Wechsel erfahren hat, etwas ausführlicher über die Gründe für seine Entscheidung. Für ihn bedeute die neue Stelle einen Aufstieg, es sei eine Leitungsposition mit noch mehr Verantwortung. Seit gut acht Jahren arbeitet er bei der Weißenhorner Stadtverwaltung. Es sei eine schöne Zeit gewesen, betont er, aber er freue sich jetzt auf die neue Aufgabe in Vöhringen und die Herausforderung, die das Wolfgang-Eychmüller-Haus als renommiertes Kulturzentrum biete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen