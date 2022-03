Dieb entwendet Verkehrsschild in Wallenhausen

Im Weißenhorner Ortsteil Wallenhausen haben ein oder mehrere Unbekannte Verkehrsschilder abmontiert. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

In der Nacht auf Sonntag sind in der Habsburgerstraße in Wallenhausen vier Verkehrsschilder abmontiert worden. Eines davon, das Zeichen für einen Radweg, wurde auch gestohlen. Die anderen drei sind noch vorhanden. Nun ermittelt die Polizei. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. Die Dienststelle hat die Telefonnummer 07309/96550. (AZ)