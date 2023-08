Warum der Nepomukbrunnen in Weißenhorn derzeit abgedeckt ist

Plus Der Brunnen auf dem Hauptplatz in Weißenhorn ist beschädigt und schon seit einiger Zeit außer Betrieb. Das Bauamt wartet auf ein Angebot zur Reparatur.

Mitten im Hochsommer erweckt der Brunnen auf dem Weißenhorner Hauptplatz den Eindruck, als sei gerade Winter. Kein Wasser plätschert. Stattdessen ist der komplette Brunnen abgedeckt, nur die Figur des namensgebenden Nepomuk schaut noch hinaus. Der Brunnen sei beschädigt, war am Montagabend im Bau- und Werksausschuss des Stadtrats zu erfahren. Dass offenbar jemand auf dem abgestellten Brunnen herumgeklettert ist, hat mit dazu beigetragen, dass das Schmuckstück momentan keinen so schmucken Eindruck macht.

Claus Eckert vom städtischen Bauamt beschreibt auf Nachfrage detaillierter, was genau kaputt ist. Bereits bei der Kulturnacht im Mai sei festgestellt worden, dass nicht nur Wasser in den Brunnen fließe, sondern auch etwas daneben gehe, berichtet der Mitarbeiter, der bei der Stadtverwaltung zuständig ist für Hochbau und Gebäudemanagement. Durch einen Haarriss, vermutlich ausgelöst durch einen Frostschaden, trat Wasser aus, es bildete sich eine Lache neben dem Brunnenbecken. "Wir haben den Brunnen deshalb wieder abstellen lassen", sagt Eckert.