Weißenhorn

vor 17 Min.

Wegen Funkenfeuer: Straßen in Weißenhorn gesperrt

In Weißenhorn wird am Samstag das Funkenfeuer entzündet. Zuvor werden einige Straßen gesperrt.

Artikel anhören Shape

Fackelzug und Funkenfeuer stehen am Samstagabend in Weißenhorn an. Kurzzeitig wird deswegen eine Umleitung für den Verkehr eingerichtet.

Zu Straßensperrungen kommt es am Samstag, 25. Februar, von 18 bis 21.30 Uhr in Weißenhorn. Grund sind ein Fackelzug und ein Funkenfeuer auf dem Hauptplatz beziehungsweise auf dem Tannenberg. Der Fackelzug betrifft nach Angaben des Landratsamtes Neu-Ulm folgende Straßen: Hauptplatz (Staatsstraße 2022), Reichenbacher Straße (Staatsstraße 2022) und Oberhauser Straße (Staatsstraße 2022). Vom Funkenfeuer betroffen ist der Tannenberg, genau genommen der erste Feldweg rechts nach der Kreuzung Spitalweg/Thannbergstraße. In der Innenstadt wird laut Landratsamt über folgende Straßen umgeleitet: Staatsstraße 2019, Herzog-Georg-Straße (Staatsstraße 2019), Ulmer Straße (Staatsstraße 2020) und umgekehrt. Eine Umleitung in Fahrtrichtung Oberhausen ist eingerichtet über die Staatsstraße 2019, Biberach, die Kreisstraße NU 10, Biberachzell, Oberhausen und umgekehrt. (AZ)

Themen folgen