Weißenhorn

vor 32 Min.

Weißenhorn ehrt beim Neujahrsempfang Bürger und junge Sportler

Plus Der Weißenhorner Bürgermeister kündigt drei große Projekte an: Glasfaser-Ausbau, Feuerwehr-Neubau und Museums-Umbau. Zudem werden Bürger und junge Sportler geehrt.

Von Herbert Hertramph Artikel anhören Shape

Erstmals fand der Neujahrsempfang nicht in der Stadthalle, sondern in der großen Fuggerhalle statt. Das war auch gut so, da zu Beginn des Empfangs alle Plätze belegt waren. Neben der festlich geschmückten Halle erwartete die Gäste ein musikalisches Rahmenprogramm, das die NKG-Bigband gestaltete. Eine weitere Besonderheit war die Begleitung der Ansprachen durch eine Gebärdendolmetscherin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen