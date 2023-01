Weißenhorn

vor 32 Min.

Weißenhorn erweist dem Aussteiger Robert Bachinger die letzte Ehre

So bleibt Robert "Robby" Bachinger den Menschen in Weißenhorn in Erinnerung: stets unterwegs mit seinem Traktor, um Schrott und andere Utensilien zu sammeln.

Plus Am Mittwoch, 25. Januar, findet in Weißenhorn die Trauerfeier für Graf Bachinger statt. Ein Verein, der um Anerkennung kämpft, wird einen Kranz niederlegen.

Von Jens Noll

Es könnte voll werden auf dem Weißenhorner Waldfriedhof. Menschen aus dem Umfeld des verstorbenen Aussteigers Robert Bachinger rechnen mit vielen Besucherinnen und Besuchern, wenn die Urne des "Grafen" am Mittwoch, 25. Januar, in einem Grab der Familie beigesetzt wird. Die Trauerfeier beginnt um 13.30 Uhr. Daran teilnehmen wird unter anderem ein Vertreter des Zentralrats der Jenischen. Bachinger gehörte dieser Volksgruppe an, die weit weniger bekannt ist als andere.

