Weißenhorn genießt italienische Köstlichkeiten und feiert Kinderfest

Bei einer Serata in der Realschule Weißenhorn kochten Gäste aus der italienischen Partnergemeinde Valmadrera groß auf.

Plus In der Realschule Weißenhorn kochen Gäste aus Valmadrera groß auf. Und in der Altstadt gibt es viele Mitmachangebote für Kinder.

Von Ralph Manhalter

Schon lange vor dem Beginn der Abendzeremonie lag etwas in der Luft: Eine olfaktorische Mischung aus geröstetem Brot, Tomatensoße und eingelegtem Ossobuco, untermalt mit einem Hauch von Oregano und anderen Köstlichkeiten. Bereits zum dritten Mal zeigten Kochschülerinnen und -schüler aus der Weißenhorner Partnergemeinde Valmadrera ihre gastronomischen Fähigkeiten in der Küche der hiesigen Realschule.

So kam es zum Austausch mit den Kochschülerinnen

Dem noch jungen, aber dafür umso rührigen Verein „Framici – Freunde Valmadreras“ kam dieser Gedanke im Zusammenhang mit dem Essen der Nationen, bei welchem die Gäste vom Comer See im Jahr 2017 mit einem eigenen Stand in der Fuggerstadt vertreten waren.

