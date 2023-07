Weißenhorn

12:29 Uhr

Weißenhorn hat wenige Schulden - aber große Projekte auf dem Plan

In der Stadt Weißenhorn stehen in den kommenden Jahren einige große Projekte an, über die Bürgermeister Wolfgang Fendt auf der Bürgerversammlung informierte.

Plus Bei der Bürgerversammlung gibt der Rathauschef einen Überblick über die drei teuersten Vorhaben der nächsten Jahre. Die Einwohner äußern nur wenige Verbesserungsvorschläge.

Von Herbert Hertramph

Den Amtsträgern der Stadt Weißenhorn ist der Dialog mit ihren Einwohnerinnen und Einwohnern wichtig. Das zeigte die Bürgerversammlung in der Fuggerhalle nicht nur durch eine Fülle von Informationen, sondern auch, weil alle drei Bürgermeister sowie eine Reihe von Mitgliedern des Stadtrats anwesend waren. Rathauschef Wolfgang Fendt eröffnete den Abend mit einer guten Nachricht: Die Schuldenbilanz der Stadt sei ausgesprochen ausgeglichen - voraussichtlich betrage am Ende dieses Jahres die Pro-Kopf-Verschuldung lediglich 21 Euro. Doch drei große Projekte warten in der nächsten Zeit noch auf Ausführung.

Da ist zum einen das neue Feuerwehrhaus, dessen Kostenrahmen inzwischen auf die 15-Millionen-Marke zusteuere. Dennoch könne man mit einem Baubeginn im kommenden Frühjahr rechnen, so Fendt. Für das Museumsensemble am Oberen Tor betrage die aktuelle Kostenschätzung 17 Millionen Euro, acht Millionen habe man in Form von Zuschüssen einwerben können. In diesem Rahmen soll auch eine Kulturakademie entstehen, in die sich die Bürgerinnen und Bürger mit eigenen Angeboten einbringen können. Als drittes Großprojekt warten die in die Jahre gekommenen Gebäude der Mittelschule. Sie zeigen einen hohen Sanierungsbedarf, dort wolle man zunächst mit der systematischen Erfassung der Mängel beginnen.

