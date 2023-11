Weißenhorn ist auch nach 187 Jahren gut bei Stimme

Plus Das Konzert des Liederkranzes wird zum Ohrenschmaus der besonderen Art. Auch das Publikum macht begeistert mit.

„Singen ist etwas, was man das ganze Leben lang machen kann“: In den Grußworten der Zweiten Bürgermeisterin Kerstin Lutz lag bereits die Erklärung für den Erfolg des Weißenhorner Liederkranzes. Gegründet 1836, dürfte das aktuelle Repertoire zwar kaum noch etwas mit den getragenen Weisen der Anfangszeit gemeinsam haben. Doch die Freude darüber, aktiv vokalistisch tätig zu sein, ist zeitlos.

Unter der Leitung des Vorsitzenden Paul Silberbaur lud der rührige Verein zu einem Ohrenschmaus der besonderen Art: Was der Besucher zu hören bekam, war nicht weniger als eine Tour durch Genre und Provenienz musikalischer Vielfalt. Originell bereits der Einzug der Drehorgel, begleitet von einer munteren Kindergruppe.