Weißenhorn kann auch in schwierigen Zeiten kräftig investieren

Plus Der Weißenhorner Kämmerer berichtet von bemerkenswert robusten Steuereinnahmen. Das ermöglicht der Stadt, wichtige und langwierige Großprojekte voranzutreiben.

Bundeskanzler Olaf Scholz hätte wohl von einem "Doppel-Wumms" gesprochen. Mit diesen Worten hat Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt die Etatberatungen im Hauptausschuss eingeleitet. Denn die Fuggerstadt kann viel Geld bereitstellen, um in diesem Jahr große Vorhaben weiter voranzutreiben. Dabei kommt sie weiterhin ohne neue Kredite aus. Der Haushalt 2023 stelle die Weichen für die nächsten zehn Jahre, sagte Fendt.