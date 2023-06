Weißenhorn

vor 47 Min.

Weißenhorn kauft neuen Gasmotor für die Kläranlage, um Geld zu sparen

Die Stadt Weißenhorn investiert knapp 240.000 Euro für ein neues Blockheizkraftwerk in der Kläranlage an der Roth.

Plus Die Stadt Weißenhorn ersetzt eines der beiden Blockheizkraftwerke in der Kläranlage. Das Aggregat wird sich wohl schon nach wenigen Jahren amortisiert haben.

Von Jens Noll

Ohne Diskussion und ohne Aussprache hat der Weißenhorner Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einer Investition in Höhe von rund 240.000 Euro zugestimmt. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass sich der Betrieb des neuen Blockheizkraftwerks, das in der Weißenhorner Kläranlage zum Einsatz kommen wird, angesichts hoher Strompreise sehr schnell rechnen werde. Mittelfristig ist der Kauf eines zweiten Aggregats angedacht.

Bürgermeister Wolfgang Fendt zeigte sich beeindruckt von dem Einsparpotenzial der Anlage, auf die in der Sitzungsvorlage näher eingegangen wird. Damit komme die Verwaltung auch dem Wunsch des Stadtrats nach, die Energie im Bereich Abwasser besser zu nutzen, fügte der Rathauschef hinzu. Wortmeldungen dazu gab es im Gremium nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen