Weißenhorn

vor 52 Min.

Weißenhorn will der Jugend eine lokalpolitische Entscheidung überlassen

Über die Teilnahme am Programm "Jugend entscheidet" sollen Jugendliche in Weißenhorn die Möglichkeit erhalten, bei der Kommunalpolitik ein Wörtchen mitzureden.

Plus Weißenhorn bewirbt sich für ein Förderprogramm zur Stärkung der lokalen Demokratie. Bei einer Zusage müssten Stadträte eine Idee von Jugendlichen umsetzen.

Von Jens Noll

Die Stadt Weißenhorn will die Jugend entscheiden lassen. Sie bewirbt sich auf Beschluss des Stadtrats für ein Förderprogramm der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, die lokale Demokratie zu stärken, und richtet dafür das Programm „Jugend entscheidet“ aus. In diesem Jahr werden 15 Kommunen dabei begleitet, eine lokalpolitische Entscheidung an Jugendliche abzugeben. Ein konkreter Wunsch von Jugendlichen ist in Weißenhorn immer wieder im Gespräch. Dieser könnte eventuell im Rahmen des Programms umgesetzt werden. Die Stadt wird aber bewusst "prozessoffen" in das Projekt einsteigen, wie die Geschäftsleiterin Melanie Müller sagt.

