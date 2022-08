Weißenhorn

06:00 Uhr

Weißenhorn will einen Ordnungsdienst nach Sendener Vorbild aufbauen

Lokal Um Missstände zu beseitigen und Verstöße zu ahnden, soll in Weißenhorn ein Ordnungsdienst eingerichtet werden. Senden hat bereits positive Erfahrungen damit gemacht.

Von Jens Noll

Ein Mann in Uniform hat dem Weißenhorner Ferienausschuss am Montagabend einen Besuch abgestattet. Es war aber kein Polizist, der dem Gremium Rede und Antwort stand, sondern ein Bediensteter der Nachbarstadt Senden. Denn dort gibt es etwas, was nun auch in Weißenhorn eingerichtet werden soll, nämlich einen kommunalen Ordnungsdienst. Vor der Abstimmung wollten die Stadträtinnen und Stadträte zunächst erfahren, welche Erfahrungen Senden bislang damit gemacht hat. Die zentrale Frage war: Lohnt sich ein Ordnungsdienst?

