Weißenhorner ärgert sich über Förderstopp: "Herr Habeck lässt Bauherren im Regen stehen"

Plus Fabian Sniatecki und seine Partnerin wurden vom Ende der Förderung für energieeffizientes Bauen böse überrascht. Plötzlich ist die Verunsicherung groß.

Sie hatten die Förderung bei der Finanzierung ihres Eigenheims fest mit einkalkuliert. Darauf könne man doch vertrauen, dachten sie. Erst recht, wenn die Grünen der Regierungskoalition angehören. "Umso größer war der Schock, als ich die Meldung im Internet gelesen habe", sagt Fabian Sniatecki. Eine Nachfrage bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ergab: Tatsächlich wird die Bundesförderung für den Bau energieeffizienter Häuser in ihrer bisherigen Form eingestellt. "Da kamen dann viele Gedanken", erzählt der Weißenhorner. Er und seine Partnerin waren kurz davor, einen Förderantrag zu stellen.