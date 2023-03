Weißenhorn

Bauantrag von Illersenio wieder abgelehnt: Was Stadträte daran stört

Illersenio hat nach Gesprächen mit der Stadtverwaltung und der unteren Baurechtsbehörde einen neuen Tekturantrag zum Bauprojekt auf der Hasenwiese in Weißenhorn eingereicht.

Plus Der Pflegedienstleister Illersenio legt nach massiver Kritik überarbeitete Pläne für sein Wohnprojekt in Weißenhorn vor. Was die Stadträte daran stört.

Von Jens Noll

Mehr Stellplätze auf dem Gelände schaffen - das war eine konkrete Forderung des Weißenhorner Bauausschusses an den Pflegedienstleister Illersenio. Im Januar hatte das Gremium wie berichtet einen Tekturantrag für das Bauprojekt auf der Hasenwiese abgelehnt. Die Zahl der Stellplätze für Autos war ein strittiger Punkt. Nach Gesprächen mit der Stadtverwaltung und der unteren Baubehörde am Landratsamt hat der Investor nun überarbeitete Pläne vorgelegt. Doch auch diese haben den Bauausschuss nicht zufrieden gestimmt.

