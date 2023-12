Weißenhorner Frauen organisieren gemeinsamen Nachmittag für Rentner

Plus Eine Gruppe um Carina Gehring aus Attenhofen möchte Seniorinnen und Senioren eine Freude machen. Die Frauen hoffen, dass das Projekt Nachahmer findet.

Es soll ein gemütlicher Nachmittag werden mit weihnachtlicher Musik und Gelegenheit, sich miteinander zu unterhalten. Erstmals organisiert eine Gruppe von Frauen aus Weißenhorn ein Treffen für Rentnerinnen und Rentner. Bis zu 140 Personen sind am Freitag, 15. Dezember, um 14.30 Uhr zu Kaffee und Kuchen in der Weißenhorner Stadthalle eingeladen. Jede und jeder bekommt auch ein kleines Präsent. "Wir möchten unseren älteren Menschen etwas von unserer Zeit schenken", sagt die Initiatorin Carina Gehring. "Sie haben ein Leben lang gearbeitet und viele müssen inzwischen jeden Euro umdrehen."

Für so vieles sei Geld da, betont die Attenhoferin. Nur genau diese Gruppe werde vergessen. Und die Weihnachtszeit stehe eben dafür, etwas zu geben oder zu schenken. 50 Anmeldungen seien bis Montagnachmittag bereits eingegangen, sagt Gehring. Platz genug gebe es noch für viele weitere Rentnerinnen und Rentner. 140 Personen können es maximal sein.