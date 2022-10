Weißenhorner Helferkreis Asyl bekommt den Integrationspreis

In Augsburg zeichnet die Regierung von Schwaben Bürgerinnen und Bürger aus, die sich ehrenamtlich um die Integration bemühen. Vier Weißenhorner sind mit dabei.

Stellvertretend für alle, die sich im Weißenhorner Helferkreis Asyl engagieren, haben Staatsminister Joachim Herrmann und Regierungspräsident Erwin Lohner in Augsburg Matthias Düffert, Reinhold Hilpert, Wolfgang Weiß und Gerlinde Schneller mit dem Schwäbischen Integrationspreis 2022 ausgezeichnet.

In seiner Laudatio für den Weißenhorner Helferkreis Asyl erinnerte Lohner an die Eröffnung der Kleiderkammer in Weißenhorn im Jahr 2015 - diese war zunächst als Sammelstelle für Kleiderspenden eingerichtet worden, inzwischen hat sich diese aber mit ihrem reichhaltigen Angebot zu einem Secondhandladen für alle Bedürftigen entwickelt und ist ein Treffpunkt geworden. Die etwa 16 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer verstünden ihre manchmal auch herausfordernde ehrenamtliche Tätigkeit als Ausdruck der Nächstenliebe, aber auch selbstverständliche Bürgerpflicht und als Ergänzung der Fürsorgepflicht kommunaler und staatlicher Institutionen.

Helferinnen und Helfer aus Weißenhorn bekommen den Integrationspreis

Zudem biete der Helferkreis den Geflüchteten und Schutz Suchenden zudem Hilfe bei der Orientierung in Weißenhorn und Umgebung an. Der Regierungspräsident würdigte zudem die weiteren Schwerpunkte der Arbeit des Helferkreises wie die Vermittlung von Angeboten für Sprachunterricht, die Unterstützung des Besuchs von Schulen und Kindergärten sowie die Betreuung und Alltagsbewältigung. Nicht zuletzt gebe der Helferkreis den Geflüchteten Informationen über gesellschaftliche Werte und Traditionen in Deutschland und versuche, das Interesse an deutscher Kultur und Geschichte zu wecken. Auch bei der Arbeits- und Wohnungssuche unterstützen die Helferinnen und Helfer.

Zusammen mit dem Weißenhorner Helferkreis wurden in Augsburg die Integrationsgruppe der Jugend des Deutschen Alpenvereins Sektion Augsburg, die Veranstaltungsreihe "Engagiert für Integration" Kempten, das Forum für Migration in Meitingen und der Verein Freunde statt Fremde aus dem Landkreis Lindau geehrt. Die fünf Preisträger erhalten jeweils 1200 Euro Preisgeld. Regierungspräsident Lohner machte deutlich: "Selbstverständlich kann dies kein 'Lohn' für Ihre Initiative sein, denn diese ist von unschätzbarem Wert für unsere Gesellschaft. Das Preisgeld soll vielmehr eine kleine Anerkennung Ihrer Verdienste um die Integration in Schwaben sein und Ihnen helfen, Ihre erfolgreiche Arbeit fortzusetzen." (AZ)