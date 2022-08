Weißenhorner Helferkreis bittet um Spenden für Deutschkurse

Ende August beginnt in Weißenhorn ein Ferien-Deutschkurs für Geflüchtete aus der Ukraine. Der Weißenhorner Helferkreis Asyl weist auf einen großen Bedarf hin.

Der Weißenhorner Helferkreis Asyl organisiert Deutschunterricht für Geflüchtete aus der Ukraine. Aus eigenen Mitteln finanziert beziehungsweise ehrenamtlich und kostenlos unterrichten dabei sechs bis acht Helferinnen und Helfer überwiegend aus der Ukraine geflüchtete Erwachsene in den Grundlagen der deutschen Sprache. Zumeist handelt es sich nach Angaben des Vereins um ehemalige Lehrerinnen und Lehrer, die das Verstehen und Sprechen im Alltag in den Fokus nehmen. Allerdings ist für dieses Angebot auch finanzielle Unterstützung nötig, weshalb der Helferkreis um Spenden bittet.

Der Bedarf für solche Sprachkurse sei durch den brutalen, nicht enden wollenden Krieg in der Ukraine sprunghaft angestiegen, teilt der Verein mit. "Viele erwachsene Flüchtlinge stellen sich auf eine lange Zeit bei uns ein und wollen bzw. müssen eine Arbeit aufnehmen." Dafür sei es aber meist notwendig, gute Sprachkenntnisse zu erwerben und nachzuweisen.

Eigenen Unterricht kann der Weißenhorner Helferkreis Asyl nicht anbieten

Der Helferkreis kann nach eigenen Angaben jedoch weder den umfangreichen Unterricht noch die entsprechende Einstufung (A1 bis C2) selbst anbieten. Deshalb seien die professionell geführten Kurse der Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm ein wichtiger Baustein auf dem Weg in die Sprache und Integration. "Der Helferkreis Asyl vermittelt gerne geflüchtete ukrainische Mitbürger an die Volkshochschule und ihre kompetenten Lehrkräfte, die hier ganz unbürokratisch diese Kurse für Geflüchtete anbieten", schreibt der Verein in seiner Mitteilung und kündigt an, dass der nächste Deutschkurs bereits Ende August in Weißenhorn beginnt.

Doch auch die Volkshochschule verfüge über begrenzte finanzielle Mittel. Zusätzliche Angebote wie der jetzt notwendige Ferien- Deutschkurs können demnach nur durchgeführt werden, wenn Spenden dafür eingehen. Deshalb bittet der Weißenhorner Helferkreis Asyl um Unterstützung. Zusätzliche Informationen finden Interessierte unter www.weissenhorn-asylhilfe.de im Internet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch