Weißenhorn

vor 50 Min.

Krippenweg in Weißenhorn: Noch immer liegt Weihnachts-Deko im Wald

Plus Nach einem Artikel im Weißenhorner Stadtanzeiger, über den viel gesprochen wird, macht der Stadtförster deutlich, wie der Krippenweg erhalten bleiben kann.

Von Jens Noll

Im Weißenhorner Wald weihnachtet es besonders lange. Es steht bereits Ostern vor der Tür, doch vor einigen Tagen hat Stadtförster Philipp Schmid noch Reste der weihnachtlichen Krippen entdeckt, die zur Freude vieler Menschen vor und nach den Festtagen die Waldwege säumen. In einem viel beachteten Artikel im Weißenhorner Stadtanzeiger mahnte Schmid diese Überbleibsel an und bat die fleißigen Krippenbauer darum, diese in den nächsten zwei Wochen zu entfernen. "Ansonsten handelt es sich um illegale Müllentsorgung und die Duldung des Grippenweges muss künftig diskutiert werden", heißt es in der Veröffentlichung.

