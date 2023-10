Weißenhorn

Weißenhorner Theatergruppe bringt britische Komödie ins Stadttheater

Plus Von Swing bis Hochzeitsglocken: Die Theaterabteilung des Weißenhorner Fußballvereins sorgt mit einer britischen Komödie für gute Stimmung. Ein Probenbesuch.

Von Ralph Manhalter

In Weißenhorn wird wieder Theater gespielt: Mit der Komödie "Und das am Hochzeitsmorgen" feiern die Mimen am 27. Oktober Premiere im Stadttheater Weißenhorn.

Was so mancher Schlag bewirken kann: Gerade noch Geschäftsführer einer Werbeagentur in einer Erfolg versprechenden Kampagne verändert die unfreiwillige Begegnung mit einer Tür alles: Nicht nur, dass Richard Kleidermann (Wolfgang Vogel) seine Angehörigen verwechselt; er beginnt auch noch zu halluzinieren, was er natürlich nicht wahrhaben möchte. So beginnt er, sich in die schöne Erscheinung eines Charleston-Girls aus den Zwanzigerjahren (Yvonne Moll) zu verlieben und nach einem weiteren Schlag befindet sich der Familienvater selbst inmitten der Swinging Twenties.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

