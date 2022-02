Weißenhornerin findet Vater durch "Vermisst": "Besser als der größte Lottogewinn"

Plus Mit über 50 lernt Weißenhornerin Claudia Walcher endlich ihren leiblichen Vater kennen. Wir haben mit ihr über die Suche im TV und ihr neues Familienglück gesprochen.

Für Claudia Walcher aus Weißenhorn ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangenen. Mit über 50 hat sie endlich ihren leiblichen Vater kennengelernt – mithilfe der RTL-Show "Vermisst", bei der getrennte Familien wieder zusammengebracht werden. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet Claudia Walcher, wie sich ihr Leben seit den Dreharbeiten im vergangenen Februar verändert hat.