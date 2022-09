Weißenhornerin fällt auf Betrugsmasche rein – Bank verhindert Schlimmeres

Eine Weißenhornerin wollte ihrer vermeintlichen Tochter 2000 Euro überweisen und fiel auf einen Betrug rein. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter verhinderte das.

In Weißenhorn ist eine Frau Opfer einer Betrugsmasche geworden. Laut Polizeibericht erhielt sie bereits am Donnerstag eine Nachricht ihrer vermeintlichen Tochter. Diese habe ihr Handy verloren, keinen Zugriff mehr auf ihr Onlinebanking und müsse dringen eine Überweisung tätigen. Dabei ging die Täterin so geschickt vor, dass die Weißenhornerin eine vierstellige Summe auf ein ihr unbekanntes Konto überwies.

Kurze Zeit später realisierte sie den Betrug und verständigte die Polizei. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich ein Mitarbeiter ihrer Bank. Die getätigte Überweisung von fast 2000 Euro stuften sie nach einer Prüfung als verdächtig ein. Der Vorgang wurde abgebrochen. Die Frau kam also ohne Schaden davon. (AZ)