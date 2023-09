Weißenhorn

Weißenhornerin sammelt Unterschriften für eine Hundewiese in der Stadt

Freien Auslauf und spielen mit Artgenossen: Spezielle Hundewiesen gibt es in einigen Städten, nicht aber in Weißenhorn und Umgebung. Eine Hundehalterin möchte das ändern.

Plus Eine Hundehalterin vermisst einen Bereich in Weißenhorn, wo mehrere Tiere ungestört spielen und toben können. Sie hat dafür eine Online-Petition gestartet.

Von Jens Noll

Hunde brauchen Auslauf und Gelegenheit, mit Artgenossen zu spielen und zu toben. Doch in der Öffentlichkeit, insbesondere in Städten mit Leinenpflicht, kann das schnell zu Konflikten führen. Deshalb haben viele Kommunen Bereiche geschaffen, in denen Hundehalterinnnen und Hundehalter ihre Tiere springen lassen können. Eine solchen Hundepark oder eine Hundewiese sollte es nach Ansicht von Gaby Krieg-Schubert auch in Weißenhorn geben. Sie sammelt Unterschriften, um die Stadtverwaltung von der Notwendigkeit einer solchen eingezäunten Fläche zu überzeugen.

Kultur, Spielplätze, Sportmöglichkeiten - in Weißenhorn gebe es wirklich viele Dinge, die die Stadt ermögliche, sagt die 56-Jährige. "Doch wo bleiben unsere Hunde?" Krieg-Schubert hatte lange Zeit woanders gewohnt, im Februar kehrte sie wieder in ihre Heimatstadt zurück. Sie hat selbst einen großen Hund, der es liebt mit anderen Hunden zu toben und zu spielen. "Die Hunde ignorieren dabei Menschen, Fahrzeuge und andere Tiere, da sie miteinander beschäftigt sind", erzählt sie. Doch für solche Treffen gebe es keinen Platz in Weißenhorn. Und sie kenne auch niemanden, der einen ausreichend großen Garten habe.

