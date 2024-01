Neu-Ulm/Weißenhorn

"Was für Holzköpfe": Wenn die Bähnle-Fahrt am Abend deutlich länger dauert

Plus Ein Neu-Ulmer, der in Weißenhorn arbeitet, beklagt sich über erhebliche Verschlechterungen bei der Bahnverbindung seit der Fahrplanumstellung.

Die Verkehrsunternehmen, der Verein Regio S-Bahn Donau-Iller, Behörden und Politik sprachen von deutlichen Verbesserungen, die der im Dezember erfolgte Fahrplanwechsel für das Bähnle von und nach Weißenhorn bringen werde. Besonders hervorgehoben wurde dabei immer wieder der Halbstundentakt, der nun in der Hauptverkehrszeit morgens und abends gilt. Darüber kann Andreas Dippmann nur den Kopf schütteln. "Man hat die Strecke nach Weißenhorn komplett verschlechtert", sagt der Neu-Ulmer. Er würde ja gerne öfter mit dem Zug zur Arbeit fahren. Doch das ist für ihn keine gute Alternative.

Dippmann arbeitet bei der Firma Oetinger Aluminium im Weißenhorner Gewerbegebiet. Wenn er Spätschicht hat, dann ist für ihn um 22 Uhr Feierabend. Vor dem Fahrplanwechsel hatte er einen guten Anschluss: Er stieg am Bahnhalt Eschach in den Zug und fuhr damit bis Neu-Ulm durch. Seit 10. Dezember fährt die Regio-S-Bahn RS 71 etwa eine halbe Stunde später ab, nämlich um 22.45 Uhr. Und dieser Zug fährt auch nur bis Senden. Dort muss Dippmann in einen Zug der Linie RS 7 umsteigen, der ihn dann nach Neu-Ulm bringt. Im Endeffekt ist er dadurch erst eine Stunde später zu Hause.

