Weißenhorn

vor 38 Min.

Wer hat Schrauben in die Reifen eines Autos gedreht?

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung in Weißenhorn.

Artikel anhören Shape

Ein Unbekannter dreht in die Reifen eines Fahrzeugs in Weißenhron Schrauben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Ein eher ungewöhnlicher Fall von Sachbeschädigung beschäftigt aktuell die Polizei in Weißenhorn. Im Zeitraum zwischen Freitag, 17. Februar, 10 Uhr, und Mittwoch, 22. Februar, 10 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter drei Reifen eines Opels beschädigt, der auf dem Parkplatz P3 in der Memminger Straße stand. Der Täter drehte in die Reifen jeweils eine Schraube. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 300 Euro. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Sachbeschädigung ein. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden (AZ)

Themen folgen