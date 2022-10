Weißenhorn

Wie bürgerfreundlich ist die Stadt Weißenhorn bei der Bauplatz-Vergabe?

Plus Die Stadt Weißenhorn verkauft 16 Bauplätze in Hegelhofen. Die Nachfrage ist groß. Daher tut sich die Verwaltung mit einer Forderung von Stadträten schwer.

Von Jens Noll

Das Gebiet ist bereits erschlossen, nun werden die Grundstücke veräußert. 16 Bauplätze verkauft die Stadt Weißenhorn im Gebiet Unterfeld am Nordrand von Hegelhofen. Das Bewerbungsverfahren läuft seit Ende September und endet nun am Mittwoch, 26. Oktober. 180 Euro kostet der Quadratmeter, hinzu kommen noch die Herstellungsbeiträge für Wasser und Kanal sowie die Kosten für die hergestellten Grundstücksanschlüsse. Viele Menschen wollen sich in Weißenhorn den Traum vom Eigenheim ermöglichen. Bei solch wichtigen Entscheidungen wünschen sich einige Stadträtinnen und Stadträte mehr Bürgernähe der Stadtverwaltung. Ein entsprechender Antrag ist am Montagabend im Stadtrat intensiv diskutiert worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

