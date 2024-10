Von einem ungewohnten Bild wurden die Besucher des Weißenhorner Schrannenmarkts am Mittwoch begrüßt: Die Ausstellerinnen und Aussteller waren in Dirndl oder Lederhose erschienen und blau-weiße Fahnen wehten durch das ehrwürdige Gemäuer. Ein „Oktoberfestle“ war angesagt, mit zünftigem Weißwurstfrühstück am Vormittag und Kaffee und Kuchen am Nachmittag.

