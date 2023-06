Weißenhorn

Wie Schnapsbrenner Georg Birkle zu seiner Passion gekommen ist

Plus Sat1 Bayern dreht in Weißenhorn und Wallenhausen für die Sendung „Nei g’schaut“ und hat sich dafür neben Hochprozentigem weitere Perlen aus der Region ausgewählt.

Von Thomas Vogel

Georg Birkle, Schnapsbrenner in Weißenhorn, hatte unlängst neugierige Gäste in seinem Laden und der angrenzenden Werkstatt. Angerückt war ein Team des Privatsenders Sat1 Bayern, das ihm bei der Arbeit über die Schulter schaute und mit Fragen löcherte. Nach zwei Stunden war alles „im Kasten“ – und Birkle ein wenig geplättet.

Aber er habe ja schon gewusst, „was da auf mich zukommt“, erzählt er von dem Dreh, der nicht sein erster gewesen sei. Vor einigen Jahren sei er schon einmal vor einer Kamera gestanden, damals drehte das ZDF einen längeren Beitrag für das Magazin Terra X und nahm ihn dafür volle vier Tage in Beschlag. Neuerlich wird Birkle in der Sendung „Nei g’schaut“ zu sehen sein, die die Heimat erkundet und mit Nathalie Gellner eine Moderatorin beschäftigt, die am liebsten selbst ein wenig mit zupackt.

