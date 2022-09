Wie schreibt man ein Drehbuch für ein zeitgemäßes Museumserlebnis?

Lokal Museumsleiter Matthias Kunze und Ausstellungsdesigner Christian Thöner sprechen über ihre Zusammenarbeit und die Entstehung des Konzepts für das Weißenhorner Museum.

Für die inhaltliche Entwicklung des neuen Weißenhorner Museumskonzeptes waren vor allem zwei Personen – zusammen mit ihren Teams – maßgeblich verantwortlich: Matthias Kunze, Museumsleiter der Stadt Weißenhorn, und Christian Thöner von Thöner-Ausstellungen, Augsburg. Sie sprachen mit uns über ihre Zusammenarbeit und die Entstehung des Konzepts.