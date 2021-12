Weißenhorn

Wird die Kammerlanderstraße in Weißenhorn vorübergehend zur Einbahnstraße?

Der Besucherverkehr am Impfzentrum und eine Baustelle in der Luitpoldstraße führen derzeit zu Problemen in der Kammerlanderstraße in Weißenhorn.

Plus Anwohner klagen über chaotische Zustände in der Straße, an der sich das Impfzentrum in Weißenhorn befindet. Die Stadt prüft, ob der Verkehr anders gelenkt wird.

Von Jens Noll

Die Corona-Pandemie hat der Kammerlanderstraße in Weißenhorn ein erhöhtes Verkehrsaufkommen beschert. Menschen aus dem ganzen Landkreis sind dort unterwegs, zeitweise kamen sogar einige Autos aus anderen Regionen des Landes. Denn im ehemaligen Feneberg-Supermarkt an der Kammerlanderstraße befindet sich bekanntlich das Impf- und Testzentrum des Landkreises Neu-Ulm. Zu den Öffnungszeiten ist dort derzeit Hochbetrieb, was die Anwohnerinnen und Anwohner der Straße negativ zu spüren bekommen. Einige von ihnen sind genervt, weshalb ein Stadtrat nun die Stadtverwaltung gebeten hat, eine andere Verkehrsregelung zu prüfen.

